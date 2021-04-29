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    10:45, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Центр поддержки многодетных семей открылся в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде открылся Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ». Социальный заказ реализует общественное объединение «Союз многодетных матерей Talbesyk», передает МИА «Казинформ».

    Центр будет оказывать многодетным семьям бесплатные консультационные услуги в виде юридической, психологической и социальной помощи, в том числе по вопросам здравоохранения, образования, трудоустройства, предпринимательства, предоставления соцпомощи и реализации жилищных программ. В частности, в центре поддержат предпринимательские инициативы, посодействуют в разработке и сопровождении бизнес-планов, обучат маркетологии в сфере IT по продажам предметов собственного производства и др.

    «На работу нанимаем 10 многодетных мам. Среди них есть юристы, психологи, социологи и другие специалисты. Наш центр будет давать бесплатные консультации, разъяснять госпрограммы и заниматься благотворительной помощью. Это трёхлетний проект по госзаказу. В Караганде более семи тысяч многодетных семей, две тысячи мам – обладатели «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Мы не только консультируем, но и анализируем первопричины проблемы, разрабатываем предложения по совершенствованию законодательства и вносим их в правительство», – рассказала директор Центра поддержки многодетных семей Ляззат Кожахметова.

    Также, по её словам, многодетным семьям окажут комплексную помощь и в выходе из сложных жизненных ситуаций.

    Пока мамы будут получать консультации, деток можно будет оставить в специальной игровой комнате.

    Центр поддержки многодетных семей «Шаңырақ» находится по адресу: улица Муканова, 3. Подробную информацию можно получить по телефону: +7-778-398-45-03.


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