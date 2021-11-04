+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -17 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Караганде

4 Ноября 2021 23:00
Поделиться:
Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начал работать Центр по вопросам трудоустройства, оказания консультативной и правовой помощи лицам с инвалидностью. Все услуги бесплатные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Какие инициативы Главы государства улучшают социальное положение казахстанцев «Марафон добрых дел»: в Сатпаеве открыли центр для детей с особыми потребностями Конкурс поэтов-импровизаторов прошел в Караганде

В центре оказывают содействие в устройстве на работу, помогают разобраться с виртуальными государственными сервисами по предоставлению социальных услуг, получить цифровую подпись, а также оформить необходимую услугу.

«Возможно, человеку с инвалидностью необходима срочная социальная помощь, содействие в оформлении документов для получения соцподдержки, по вопросам трудоустройства и т. д. Мы ведём переговоры с представителями социальных служб и занятости, разработан план работы центра. Рассчитываем, что уже вскоре приём будут вести специалисты Центра занятости, организаций социальной защиты и здравоохранения, а также планируем проводить юридические консультации», – рассказал внештатный советник акима Карагандинский области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев.

Центр работает при общественном объединении инв алидов QAМQOR PLUS. Находится центр поддержки по адресу пр. Нурсултана Назарбаева, 65/2. Режим работы с 09:00 до 16:00 часов. Вопросы можно задать по номеру телефону 51-25-93.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Социальная поддержка   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Двойное убийство произошло в Караганде: подозреваемых задержали
Какие инициативы Главы государства улучшают социальное положение казахстанцев
«Марафон добрых дел»: в Сатпаеве открыли центр для детей с особыми потребностями
Конкурс поэтов-импровизаторов прошел в Караганде
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
5 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
6 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Читайте также
Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
Ревакцинация от коронавируса, прививки детям: что говорят эксперты
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив