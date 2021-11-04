Центр поддержки людей с инвалидностью открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начал работать Центр по вопросам трудоустройства, оказания консультативной и правовой помощи лицам с инвалидностью. Все услуги бесплатные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре оказывают содействие в устройстве на работу, помогают разобраться с виртуальными государственными сервисами по предоставлению социальных услуг, получить цифровую подпись, а также оформить необходимую услугу.

«Возможно, человеку с инвалидностью необходима срочная социальная помощь, содействие в оформлении документов для получения соцподдержки, по вопросам трудоустройства и т. д. Мы ведём переговоры с представителями социальных служб и занятости, разработан план работы центра. Рассчитываем, что уже вскоре приём будут вести специалисты Центра занятости, организаций социальной защиты и здравоохранения, а также планируем проводить юридические консультации», – рассказал внештатный советник акима Карагандинский области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев.

Центр работает при общественном объединении инв алидов QAМQOR PLUS. Находится центр поддержки по адресу пр. Нурсултана Назарбаева, 65/2. Режим работы с 09:00 до 16:00 часов. Вопросы можно задать по номеру телефону 51-25-93.