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Центр поддержки гражданских инициатив возглавила Лима Диас

9 Февраля 2021, 16:27
Центр поддержки гражданских инициатив возглавила Лима Диас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК от 8 февраля 2021 года председателем правления некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» назначена Лима Диас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР.

В разные годы Лима Диас занимала должности управляющего директора - официального представителя Фонда развития социальных проектов Samruk-KazynaTrust, директора ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана», внештатного советника министра информации и общественного развития РК.


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