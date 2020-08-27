Центр по выявлению и поддержке одаренных детей откроют в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – В Алматы будет создан центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня под председательством акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева начался Алматинский Форум работников образования-2020 «Образовательное будущее Алматы: перспективные решения в условиях новой реальности».

В ходе форума руководитель Управления образования Ляззат Жылкыбаева сообщила, что в Алматы будет создан Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны».

«В новом учебном году начнет свою работу Центр «Алматы дарыны». Направлением деятельности центра станет совершенствование воспитательной работы с детьми. Кроме того, в целях усиления воспитательного аспекта обучения будет активизирована работа по реализации Алматинской региональной программы воспитания детей и молодежи «Ел жастары» на 2019-2024 годы»,- отметила Ляззат Жылкыбаева.

По словам руководителя управления, в условиях дистанционной работы детям будет предоставлена возможность для творческой самореализации. В этой связи большое внимание будет уделено деятельности организаций дополнительного образования, проведению онлайн-мероприятий воспитательного значения

«Особое внимание в новом учебном году будет уделено усиленной воспитательной работе, повышению качества и ее эффективности»,- добавила она.

В 2019-2020 учебном году, несмотря на карантинный режим, алматинские школьники завоевали 28 золотых, 75 серебряных, 96 бронзовых медалей на различных международных, республиканских олимпиадах и конкурсах. По поручению акима реализуются комплексные меры, нацеленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил разработать дорожную карту по поддержке одаренных детей из малообеспеченных и многодетных семей. Правительство и акимы должны также обеспечить таким детям возможность посещать кружки, центры и летние лагеря.