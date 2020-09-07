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Центр по трудоустройству людей с инвалидностью заработал в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
7 Сентября 2020, 13:07
Центр по трудоустройству людей с инвалидностью заработал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центр по трудоустройству людей с ограниченными возможностями TenQogam начал свою работу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председательницы ассоциации женщин с инвалидностью «Шырақ» Ляззат Калтаевой, проект задуман как площадка для помощи людям с инвалидностью, где они смогут получить квалификацию или повысить уже имеющуюся.

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«Опыт Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырақ» в сфере трудоустройства людей с инвалидностью показал, что государственные меры по поддержке занятости малоэффективны в отношении нашего сообщества. Даже если человека удаётся трудоустроить, то сохранить рабочее место не всегда удаётся - рабочий контракт длится максимум полтора-два месяца»,- рассказала Ляззат Калтаева.

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Главные задачи команды TenQogam– это, во-первых, обеспечить людей с инвалидностью всеми необходимыми знаниями и навыками, которые нужны для поиска и устройства на работу. А, во-вторых, преодолеть существующие стереотипы в казахстанском обществе, которые мешают людям с инвалидностью быть ч астью рынка труда и реализовать свой потенциал.

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«Мы поняли, что необходимо перенимать международный опыт в создании системы поддерживаемой занятости. Эта система позволяет человеку не просто получить направление на профильные курсы или работу. Она позволяет полностью подготовиться к приему на работу, то есть человек проходит профориентацию, получает сопровождение при трудоустройстве. Также центр даёт знания и навыки, которые помогут людям с инвалидностью быть конкурентоспособными на рынке труда: поиск желаемой работы, написание резюме, прохождение собеседования, навыки социализации в коллективе. Это большая система, которую мы строим в центре Ten Qogam»,- пояснила Ляззат Калтаева.

Для работы центра были приглашены ведущие психологи, коучи в сфере трудоустройства и консультанты по праву. Программа проекта построена так, чтобы специалисты могли индивидуально работать с теми, кто обратится в TenQogam за поддержкой.

Одна из важных функций TenQogam- джоб-коучинг. Это сопровождение соискателей при поиске и начальном периоде трудоустройства- от полугода и более. Специалисты центра будут работать и с работодателями, чтобы подготовить руководство и сотрудников компании к принятию в коллектив человека с инвалидностью.


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