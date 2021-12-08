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Центр по развитию экообразования и культуры создадут в Восточном Казахстане

8 Декабря 2021 19:01
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Центр по развитию экообразования и культуры создадут в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские экоактивисты приехали в Восточный Казахстан с предложением создать Центр по развитию экологического образования и культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Центр экологического образования и культуры планируют создать в 2022 году на базе Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. По словам экоактивистов, в центре специалисты будут исследовать экологические проблемы, заниматься экопросвещением, формировать культуру, в перспективе - заниматься оценкой ущерба по загрязнению воздуха.

Для детального обсуждения создания центра экоактивисты провели круглый стол по направлениям развития экологического образования в ВКУ им. Аманжолова.

«На сегодня тема экологии особо актуальна и данный центр нужно создать. Мы думаем, что, помимо теоретического обучения будут и соответствующее оборудование, лаборатории, сертифицированная экспертиза. Проект стартует в 2022 году. Также будет создана база для проведения общественных слушаний», – сообщил ректор ВКУ имени С.Аманжолова Мухтар Толеген.

В ходе круглого стола казахстанский экоактивист Чингиз Лепсибаев выступил с темой «О новеллах в экологическом образовании и просвещении». Рассказал о проблемах экологии в мире, о том, как люди разного возраста берегут природу. Также Чингиз Лепсибаев в деталях рассказал про будущий центр.

«У нас много городов, где есть проблемы с экологией, но не во всех университетах готовят экологов. Ваш университет является флагманом высшего образования в Восточном Казахстане. Поэтому мы хотим, чтобы старт Центра по развитию экологического образования и культуры в Казахстане был на базе Amanzholov University. Для этого необходимо создать техническое помещение, где будут стоять лабораторные установки по разным видам загрязнения и их очищения. На втором этапе мы должны сформировать комплекс образовательных тренингов по экологии, которые будут здесь преподавать. Отмечу, что преподавателями будут не только местные экологи, но и известные по Казахстану экоактивисты, предприниматели, которые работают в сфере экологии. На третьем этапе, когда у нас будет основа, университет начнет проводить исследования на базе центра в сфере экологии, защиты окружающей среды, биоразнообразия», – отметил казахстанский экоактивист.

По его словам, подобные центры должны быть при каждой школе, в которых должны находиться датчики, измеряющие загрязненность воздуха, а преподаватели должны проводить уроки, где детям будут закладывать основы экологического воспитания.



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#Восточно-Казахстанская область   #Вузы   #Экология  
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