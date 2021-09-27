Центр по проведению лабораторных и технических испытаний медизделий создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об укреплении материально-технического оснащения санэпидслужбы в Казахстане в рамках поручения Главы государства рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 лабораторий будут оснащены высокотехнологическим оборудованием. Это позволит проводить лабораторные исследования продуктов питания, детских игрушек, воды и другой продукции, с целью выявления токсичных элементов, соли, металлов. Кроме того, будет создан центр по проведению лабораторных и технических испытаний медизделий. Это позволит по международным стандартам проводить испытания лекарственных средств и медицинских изделий на безопасность и качество», - сказал в ходе пресс-конференции Правительства заместитель Премьер-Министра.

По словам Ералы Тугжанова, в постпандемийный период Правительство уделит особое внимание здоровому образу жизни среди населения, поэтому в национальном проекте «Здоровая нация» определены конкретные меры по продвижению развития ЗОЖ.

«Это позволит к 2025 году увеличить долю граждан РК, ведущих здоровый образ жизни, до 45%. Нашим приоритетом является внедрение новых технологий здравоохранения и строительство новых современных больниц. В текущем году нами одними из первых в Центральной Азии установлен гамма-нож для эффективного и безболезненного лечения онкозаболевания. Если раньше в год за рубеж отправлялось около 50 казахстанцев, на человека в среднем тратилось 1 млн тенге, то с мая текущего года на базе центра нейрохирургии уже проведено 142 операции. Также в каждом областном центре республиканского значения в рамках ГЧП будут построены современнейшие медицинские центры», - рассказал Ералы Тугжанов.



