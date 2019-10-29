Центр по поддержке родителей детей с аутизмом открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании юридического колледжа открылся центр по поддержке родителей детей с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя общественного объединения «Ассоциация родителей детей с аутизмом по Актюбинской области «Растемка» Салтанат Кенжебековой, в центре будут работать дефектологи, психологи, есть изостудия, кабинет психологической разгрузки.





«Мы не проводим реабилитацию детей, этим должны заниматься профессионалы. Но основная задача нашего объединения - защита прав и интересов детей с аутизмом, способствовать изменению нормативно-правовых актов. Зачастую, проблемы наших детей не могут найти решения на местном уровне именно из-за несовершенства нашего законодательства. Мы не имели своего помещения, и сегодня очень рады, что открыли офис. В этом нам помог центр поддержки парализованных граждан Актобе во главе с Куралай Байменовой, который выделил нам офис на безвозмездной основе. Теперь родители детей с аутизмом могут здесь собираться, обсуждать проблемные вопросы, приходить к психологу, дефектологу, оставлять детей на время», - отмечает С.Кенжебекова.

На сегодняшний день в объединении числится 50 членов, однако по городу Актобе, по словам С.Кенжебековой, насчитывается около 200 детей с аутизмом.



