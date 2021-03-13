Центр «Парасат жолы» открыли в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Советник председателя Антикоррупционной службы Жазира Жылкышиева и руководитель Республиканского центра «Парасат жолы», писатель, общественный деятель Садибек Тугел встретились с профессорско-преподавательским составом, членами ученого совета Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мероприятие направлено на открытие в университете Центра «Парасат жолы» - нового проекта в сфере формирования антикоррупционной культуры.

Напомним, в начале февраля первые руководители Агентства и Министерства культуры и спорта подписали меморандум и презентовали проект «Парасат жолы», объединивший представителей интеллигенции.

Данный проект направлен на формирование антикоррупционной культуры в обществе, продвижение принципов добропорядочности и честности с использованием литературных, культурных и творческих достояний народа.

На сегодняшний день в 233 государственных библиотеках Актюбинской области организованы и функционируют проектные центры.

Кроме того, на сегодня проект «Парасат жолы» поддержал Актюбинский региональный университетом им. К. Жубанова, который является одним из крупнейших вузов Западного региона.

В дальнейшем, в данном центре будет проводится ряд мероприятий с участием информационно-просветительского штаба, писателей, поэтов, деятелей науки и образования, членов активного общества.