Центр «Парасат жолы» открыли в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова
Мероприятие направлено на открытие в университете Центра «Парасат жолы» - нового проекта в сфере формирования антикоррупционной культуры.
Напомним, в начале февраля первые руководители Агентства и Министерства культуры и спорта подписали меморандум и презентовали проект «Парасат жолы», объединивший представителей интеллигенции.
Данный проект направлен на формирование антикоррупционной культуры в обществе, продвижение принципов добропорядочности и честности с использованием литературных, культурных и творческих достояний народа.
На сегодняшний день в 233 государственных библиотеках Актюбинской области организованы и функционируют проектные центры.
Кроме того, на сегодня проект «Парасат жолы» поддержал Актюбинский региональный университетом им. К. Жубанова, который является одним из крупнейших вузов Западного региона.
В дальнейшем, в данном центре будет проводится ряд мероприятий с участием информационно-просветительского штаба, писателей, поэтов, деятелей науки и образования, членов активного общества.