11 Мая 2022 09:39

Центр онкологии и хирургии откроют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Доступность разнообразной медицинской помощи и современной диагностики для всех жителей региона во всех населенных пунктах обеспечивают в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в Таразе предстоит открытие областного Центра онкологии и хирургии на двести коек, - сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев. - Сейчас проводятся строительные работы, устанавливается первый в Жамбылской области линейный ускоритель. Ранее его отсутствие создавало напряженную ситуацию, когда была недоступна высокоэффективная методика лучевой терапии для онкобольных и люди долго ожидали своей очереди на направление в другие регионы. А ведь при этом у них не всегда имелась возможность выезда за пределы области».

По словам спикера, ввод в эксплуатацию в Таразе самостоятельного типового областного Центра онкологии и хирургии с консультативно-диагностическим отделением и наличием установки линейного ускорителя обеспечит доступность такой помощи населению, увеличит объем специализированной помощи, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, профилактических мероприятий для населения области.

«Одним из важнейших вопросов, проблем мирового здравоохранения сегодня является заболеваемость и смертность населения от злокачественных новообразований, - пояснил Асет Калиев. – Поэтому достижение улучшения показателей здоровья и повышения качества жизни, снижение инвалидности и смертности, удовлетворенность населения в медицинской помощи – это сегодня главные задачи отечественного здравоохранения».

По словам руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области, за последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести около 70 медучреждений. В селах региона внедряется проект «Мобильные поликлиники», чтобы обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте. Автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился новыми реанимобилями марки Hyundai.

В Жамбылской области на сегодня числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.



