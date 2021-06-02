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    07:32, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Центр обслуживания молодежи открыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице впервые открыли Центр обслуживания молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Главная цель работы ЦОМа - реализация государственной молодежной политики, государственных программ, направленных на поддержку молодежи и оказание консультативной помощи по актуальным проблемам молодежи: безработице, обеспечению жильем, образованию, здоровью и так далее.

    «Аким столицы отметил, что в городе должны быть открыты Центры обслуживания молодежи в районах с большим скоплением молодежи. По этой причине сегодня мы впервые открываем центр для молодежи совместно с акиматом района Сарыарка. В этом центре оказывается несколько видов услуг. Например, «Отбасы банк» рассказывает о своей работе молодым людям. Также сотрудники Центра занятости готовы поддержать молодежь. Кроме того, будут активно работать сотрудники «Астана жастары». Главная цель открытия этого центра - поддержка молодежи», - сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Кайрат Камбаров.

    Стоит отметить, что Центр обслуживания молодежи находится напротив железнодорожного вокзала. Режим работы: с понедельника по пятницу с девяти утра до 18.00.
    Здание состоит из трех комнат: зала ожидания, комнаты обслуживания и зала «коворкинг», где проводятся собрания и переговоры с молодежью.


    Теги:
    Астана Общество Молодежь
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