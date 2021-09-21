Центр обслуживания молодежи: какие вопросы волнуют столичных граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости в столице открылся Центр обслуживания молодежи. Корреспонденты МИА «Казинформ» узнали, по каким вопросам здесь можно получить консультацию.

Центр обслуживания молодежи расположился в районе старого вокзала. Столичную молодежь консультируют специалисты акимата и центра занятости населения. Центр был открыт МРЦ «Астана жастары» совместно с акиматом района Сарыарка.

«В этом году 1 июня в столице впервые открылся Центр обслуживания молодежи. Наша цель – ответить на волнующие вопросы молодых людей, проконсультировать их и предложить места трудоустройства. В центр молодежь может обратиться по разным вопросам, среди которых: профориентация, трудоустройство, участие в программах для молодежи, волонтерская деятельность, эффективное использование досуга и другие. Еще один вопрос часто волнующий граждан - покупка жилья. Специалисты Центра могут проконсультировать по всем этим направлениям», - сказал заместитель главы МРЦ «Астана жастары» Аян Ерментаев.

Отметим, что Центр консультирует совершенно бесплатно. Около 700 молодых столичных жителей уже получили ответы на свои вопросы.

«В Центре специалисты оказывают консультацию по нескольким направлениям. Самые актуальные из них – трудоустройство и приобретение жилья. Посчитали верным открыть Центр там, где будет много людей. То есть, любой человек, проходя мимо, может заглянуть в центр и получить ответ на волнующий вопрос», - отметил он.

Центр работает в будние дни с понедельника по пятницу с 9:00 утра до 18:00 вечера. С 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв.

В ходе визита корреспонденты побеседовали с молодой жительницей Нур-Султана, которая пришла проконсультироваться в Центр.

«Недавно окончила колледж по специальности «Юриспруденция». Хотела узнать, как устроиться на работу. Получила ответ на те вопросы, которые меня волновали. Мне подсказали, что есть вакансии по моей специальности. Есть возможность устроиться на работу по «Молодежной политике». Это отличный способ для студентов, которые недавно окончили учебу, найти работу по специальности. О центре узнала из социальных сетей», - рассказала Аружан Шимирова.