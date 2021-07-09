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«Центр непартийного наблюдения» примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Июля 2021, 11:37
«Центр непартийного наблюдения» примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр непартийного наблюдения примет участие в наблюдении за предстоящими выборами сельских акимов. Об этом заявил председатель организации Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Деятельность Центра непартийного наблюдения нацелена на системное участие в избирательном процессе через проведение наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

Сегодня Центр имеет филиалы во всех областях и выражает свое намерение выступать за реализацию и защиту политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод в электоральный период на республиканском уровне.

По словам председателя организации Толегена Кунадилова, организация примет активное участие в наблюдении за предстоящими выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

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«Граждане, которые имеют опыт в наблюдении, объединились и решили создать Республиканское общественное объединение «Центр непартийного наблюдения». Наша цель – проявлять строгую политическую непредвзятость. В день выборов, не мешая выборному процессу, необходимо наблюдать, фиксировать нарушения, оказывать содействие проведению честных выборов. Во всех участках будут наши наблюдатели, чтобы полностью охватить выборный процесс и в последующем дать свою оценку», - отметил Толеген Кунадилов.

«Мы разрабатываем свой алгоритм действий, Кодекс чести. Наблюдатели должны быть беспристрастны к какому-либо кандидату или к политической партии, также не мешать ходу выборного процесса», - считает он.

Отметим, что наблюдение за выборным процессом состоит из двух этапов: долгосрочный и краткосрочный.

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«Долгосрочный этап – наблюдение до выборов: равные ли возможности предоставляются кандидатам, нет ли никаких ущемлений, предоставляется ли возможность лицам с инвалидностью голосовать за кандидата. Наблюдатели будут следить за этими процессами. В краткосрочном этапе в день выборов с самого утра до вечера наблюдатели полностью наблюдают за процессом», - сказал председатель Центра непартийного наблюдения.

Центр уже проводит цикл обучающих мероприятий для своих наблюдателей.

«Предстоящие прямые выборы сельских акимов – серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации. Для наблюдения за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса у нас сформирована команда с большим опытом в сфере наблюдения за выборами», - добавил Толеген Куандилов.

Напомним, 25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.


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