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Центр непартийного наблюдения и мониторинга выборов открылся в Нур-Султане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Декабря 2020, 15:53
Центр непартийного наблюдения и мониторинга выборов открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр непартийного наблюдения и мониторинга выборов открылся в столице. Первые наблюдатели, прибывшие с миссией БДИПЧ ОБСЕ, уже посетили центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы хотели объявить об открытии Центра непартийного наблюдения и мониторинга выборов. Сегодня откликнулись и пришли в наш офис первые наблюдатели, прибывшие с миссией БДИПЧ ОБСЕ. Во всем мире выборы всегда имеют особое значение. Выборы – это одно из главных конституционных прав быть избранным избирателями, это право каждого гражданина любой страны. Общественные организации всегда стараются наблюдать за процессом выборов», - сказала президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева на брифинге в Центре.

Она рассказала о задачах центра.

«Есть наблюдатели от партии, члены участковых комиссий, но самая главная задача наблюдателей от общественных организаций – смотреть, насколько эти выборы прошли. Они не являются прямыми участниками, они не конкурируют. Они приходят мониторить, как проходит сам процесс, нет ли нарушений, соответствует ли выборный процесс международным стандартам, своей Конституции, нашему выборному законодательству. Все это должно соблюдаться жестко», - заключила Б. Нургазиева.


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