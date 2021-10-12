Центр настольного тенниса и художественной гимнастики открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе в рамках проекта «Таразға тарту» и празднования 30-летия Независимости РК открываются новые объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За счет спонсорских средств возведен спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой.

Напомним, проект «Таразға тарту» реализуется в регионе в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. В качестве подарка областному центру районы Жамбылской области благоустраивают городские скверы, окраины города.

Поздравляя таразцев с открытием комплекса, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в рамках реализации Послания Президента РК принимаются масштабные меры по развитию массового спорта в регионе.

«Спортивные достижения являются важным составляющим имиджа практически любого государства. За годы независимости Казахстан воспитал немало олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Азии. В соответствии с поручениями Президента страны в области растет количество людей, регулярно занимающихся спортом, сегодня это около 400 тысяч, или 34,4 процента от всего населения. Планируется довести этот показатель до сорока процентов».

Глава региона подчеркнул, что молодежь должна заниматься спортом, так как это спасение от вредных привычек, а местным властям необходимо создать для этого условия. Ежегодно строятся и сдаются в эксплуатацию новые спортивные комплексы. В 2020 году сдано в эксплуатацию 14 спортивно-оздоровительных комплексов и 92 спортивные площадки.

«Благодарим Меирбека Жунисова, руководителя ТОО «ТаразСтрой2004», построившего первый в регионе спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Я уверен, что в этих стенах вырастет новая плеяда чемпионов», - сказал аким области.

Ветеран спорта Анатолий Гончаров отметил, что настольный теннис в нашей стране стал стремительно развиваться. Он дал высокую оценку качеству комплекса и оснащенности оборудованием.

«Настольный теннис - популярный олимпийский вид спорта в мире, который насчитывает более 850 миллионов поклонников. Настольным теннисом в области занимаются 9 734 жителя, имеется 640 профессиональных спортсменов. В этой сфере работает 21 тренер. Уверен, что новый комплекс будет способствовать профессиональному росту спортсменов и популяризации этого вида спорта среди молодежи», - сказал он.

Ветеран акробатики и батутной гимнастики Ольга Назарова отметила, что новый спортивный объект внесет свой вклад в дальнейшее развитие художественной гимнастики и даст возможность вовлечь детей в занятия спортом. Для проведения тренировок и мастер-классов планируется привлечь профессиональных спортсменов и тренеров.

Комплекс общей вместимостью 600 человек состоит из двух больших залов для настольного тенниса и художественной гимнастики. Строительство объекта стоимостью 1,5 миллиарда тенге было начато в марте этого года, сообщили в акимате города Тараза.