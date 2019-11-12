Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога налаживает партнерство с ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центр Н.Назарбаева укрепляет связи с Организацией Объединенных Наций в целях достижения и применения самых действенных методов взаимодействия для продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога в глобальном мире.

ООН и Казахстан успешно сотрудничают по широкому кругу вопросов, и в том числе в контексте достижения Целей в области устойчивого развития, направленных на социальный, экономический и экологический прогресс во имя построения общего мирного, процветающего и безопасного будущего.

В рамках этих Целей, Центром Н. Назарбаева активно ведется работа по установлению, расширению и углублению сотрудничества с ООН в деле продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога в мире.

Так, с целью продвижения задач и ценностей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также формирования видения стратагем предстоящего в 2021 году VII Съезда в Нур-Султане, председатель правления провел встречу с представителями Аппарата Генерального директора ООН, в ходе которой была успешно презентована деятельность Центра и подчеркнуто активное участие в работе Съезда руководства ООН.





В ходе встречи с руководителем аппарата Генерального директора Женевского отделения ООН Давидом Чикваидзе обсуждены проекты тем предстоящего VII Съезда, возможности участия высоких лиц ООН в работе межрелигиозного саммита, а также механизмы институционализации взаимоотношений Центра с ООН.

Также состоялись конструктивные встречи с генеральным директором Исламского культурного фонда Швейцарии Ф. Зафиан, главным имамом Центральной мечети Конфедерации Нуриддином, а также президентом европейской организации исламских центров М. Зианом.

В ходе встречи в самой крупной мечети в Швейцарии, была презентована деятельности Центра, а также обсужден Документ о человеческом братстве. Выражена заинтересованность в приглашении казахстанских духовных деятелей или англо/франкоязычных религиоведов для лекции на площадке Фонда.

Глава Всемирной Лютеранской Федерации Мартин Юнге, обсуждая итоги работы Шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, особо отметил, что состоявшаяся встреча с председателем Сената Парламента Казахстана Д.Назарбаевой прошла на содержательно высоком уровне.

«Хотел бы отметить, что встреча с руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Даригой Нурсултановной показала, что кроме духовного универсализма религия являет собой и действенный институт международного сотрудничества», – подчеркнул Генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации.

Председатель правления Центра поблагодарил за постоянную поддержку Астанинского межрелигиозного форума, в частности, за стабильное участие представителей Лютеранской федерации в деятельности Съезда и его рабочих органов, при этом особо отметив, что работа, проводимая Федерацией в оказании социальной помощи 2,5 миллионам беженцам не только из Африки, но и с других стран мира, является ярким и достойным примером социальной ответственности религиозных лидеров. «Работа, проводимая Вашей организацией, позволяет миллионам беженцам не потерять веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности», – отметил председатель правления.

Стороны также обсудили подготовку к XIX заседанию Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в июне 2020 года, достигнув принципиальной договорённости в дальнейшем сотрудничестве, религиозные лидеры выразили намерения участвовать в работе предстоящего XIX Секретариата и седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



