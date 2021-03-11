Центр миграционных услуг прекратил свою работу в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— С сегодняшнего дня прекратил свою работу Центр миграционных услуг, расположенный в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный филиал НАО «ГК «Правительство для граждан».

В филиале пояснили, что ранее в Центре сотрудники госкопорации оказывали два вида услуг – выдача и продление разрешений трудовым мигрантам.

В 2020 году в Казахстане был запущен пилотный проект по передаче этих услуг в ЦОНы. В пилотном проекте участвовала и Костанайскаяя область. Теперь практика внедрена на территории всей республики.

«На данный момент услуги по выдаче и продлению разрешений трудовым мигрантам через ЦОН оказываются во всех областях, городах и районных центрах. Для этого интегрированы информационные системы центров обслуживания населения с системами миграционной службы МВД, тем самым упрощен порядок передачи первичных и готовых документов в рамках «одного окна», – сообщили в филиале госкопорации.