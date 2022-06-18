18 Июня 2022 19:36

Центр лучевой диагностики открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В терапевтическом корпусе Областной клинической больницы города Караганды открылся Центр лучевой диагностики. В распоряжении медиков высокоточные и высокоэффективные аппараты КТ и МРТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр лучевой диагностики открылся в рамках государственно-частного партнерства.

В клинике 300 коек терапевтического профиля. Сконцентрированы пациенты из всей области, в том числе из сельских регионов. Режим работы центра — 24/7 — позволит принимать 50 пациентов в сутки. При этом большая часть карагандинцев сможет получить услуги бесплатно в рамках ОСМС.

Для центра приобретены томографы последнего поколения от ведущего производителя медоборудования Китая.

КТ имеет 64 среза. Низкая доза облучения позволит проходить обследование пациентам с онкогематологическими заболеваниями. В регионе такой возможности раньше не было. В софт добавлен анализ постковидной пневмонии – автоматически будет высчитываться поражение легких. Также есть программы виртуальной коронарографии для диагностики состояния сосудов сердца. Это позволит в ближайшем будущем открыть в клинической больнице кардиологическое отделение на 30 мест.

Аппарат МРТ 1,5 Тесла, что позволяет проводить исследования на высоком уровне и получать качественные детальные изображения. Программное обеспечение дает возможность обследовать как мягкие ткани, так и внутренние органы. Медики смогут выявить опухоль различного размера на ранних стадиях, что позволит легче сориентироваться в тактике лечения.

«Оборудование рассчитано на пациентов с любой массой тела. КТ – до 250 кг, МРТ – до 200 кг. В центре есть также рентген-аппарат. Специалисты полностью готовы, потому что это уже 10-й центр, открытый в рамках программы государственно-частного партнёрства. В нём работают 12 медиков. Описывать исследования можно дистанционно, поэтому мы будем привлекать врачей из Караганды, Алматы и Москвы», – говорит учредитель компании Shipager Денис Подгайнов.

Сейчас в Карагандинской области функционируют 27 томографов. До конца года их будет более 30.

«Подобное оборудование появится в центральных больницах Жанааркинского, Осакаровского и Каркаралинского районов. Для сельчан это хорошая новость. Мы приближаем к ним высокоспециализированную медицинскую помощь», – отметил директор Областной клинической больницы Караганды Ержан Нурбылаев.