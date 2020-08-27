Центр локализации очагов коронавирусной инфекции откроют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане заработает центр локализации очагов коронавирусной инфекции, для того чтобы не допустить сценария развития событий в июле-августе текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Возглавит центр лично глава региона Даниал Ахметов.На последнем заседании областного акимата была представлена новая программа, которая должна помочь свести к минимуму последствия второй волны. В ее основе - результаты внешнего аудита, который показал, что слабее всего в борьбе с КВИ сработали службы санэпиднадзора. Именно из-за их слабой работы в четырех крупных районах области инфекция распространилась крайне быстро.

По словам руководителя управления здравоохранения Илияса Мухамеджана, сейчас идет перераспределение: провизорные стационары закрываются и будут работать как инфекционные – первого, второго и третьего уровней, в зависимости от оснащения и от тяжести пациентов, которые будут туда поступать. Кроме того, в тубдиспансерах Усть-Каменогорска и Семея, а также в больницах, где есть пульмонологические отделения, будут размещены койки для больных нековидной пневмонией.

«Изменится и маршрутизация. Все пациенты будут проходить через компьютерный томограф. То есть скорая будет везти больного либо сразу в то отделение, где есть КТ-аппарат, либо в КТ-кабинет и только потом в отделение. Это в случае с пациентами, у которых температура выше 38 градусов, а сатурация ниже 90. К слову, после тяжелых пневмоний больные будут поступать в реабилитационные центры. Мы постоянно производим актуализацию схем лечения, есть 80 точек онлайн-видеоконференций с врачами, чек-листы по-домашнему и палатному поведению больных. Кроме того, мы создали команду пронаторов, которые будут обучать пациентов и контролировать их правильное положение. Медики из Израиля, Латвии и Литвы готовы помочь в обучении нашего медицинского персонала, в сентябре состоится второй визит коллег из Татарстана», - пояснил Илияс Мухамеджан.

Определенно одним из важнейших событий в борьбе со второй волной коронавируса станет открытие центра локализации очагов.

«Санэпидслужба сработала крайне негативно.Не было расширенных эпидемиологических расследований, сотрудники санэпидслужбы ходили и ничего не делали, а акимы некоторых районов попустительствовали этому. Остановка распространения и быстрое выявление контактных – это важный вопрос и ключ к успеху. Бригады уже практически сформированы, они будут проводить самые тщательные эпидрасследования, и мы возьмем это на жесточайший контроль», - подчеркнул Даниал Ахметов.

Фото: пресс-служба акима ВКО



