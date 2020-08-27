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Центр локализации очагов коронавирусной инфекции откроют в ВКО

27 Августа 2020 11:17
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Центр локализации очагов коронавирусной инфекции откроют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане заработает центр локализации очагов коронавирусной инфекции, для того чтобы не допустить сценария развития событий в июле-августе текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

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Возглавит центр лично глава региона Даниал Ахметов.На последнем заседании областного акимата была представлена новая программа, которая должна помочь свести к минимуму последствия второй волны. В ее основе - результаты внешнего аудита, который показал, что слабее всего в борьбе с КВИ сработали службы санэпиднадзора. Именно из-за их слабой работы в четырех крупных районах области инфекция распространилась крайне быстро.

По словам руководителя управления здравоохранения Илияса Мухамеджана, сейчас идет перераспределение: провизорные стационары закрываются и будут работать как инфекционные – первого, второго и третьего уровней, в зависимости от оснащения и от тяжести пациентов, которые будут туда поступать. Кроме того, в тубдиспансерах Усть-Каменогорска и Семея, а также в больницах, где есть пульмонологические отделения, будут размещены койки для больных нековидной пневмонией.

«Изменится и маршрутизация. Все пациенты будут проходить через компьютерный томограф. То есть скорая будет везти больного либо сразу в то отделение, где есть КТ-аппарат, либо в КТ-кабинет и только потом в отделение. Это в случае с пациентами, у которых температура выше 38 градусов, а сатурация ниже 90. К слову, после тяжелых пневмоний больные будут поступать в реабилитационные центры. Мы постоянно производим актуализацию схем лечения, есть 80 точек онлайн-видеоконференций с врачами, чек-листы по-домашнему и палатному поведению больных. Кроме того, мы создали команду пронаторов, которые будут обучать пациентов и контролировать их правильное положение. Медики из Израиля, Латвии и Литвы готовы помочь в обучении нашего медицинского персонала, в сентябре состоится второй визит коллег из Татарстана», - пояснил Илияс Мухамеджан.

Определенно одним из важнейших событий в борьбе со второй волной коронавируса станет открытие центра локализации очагов.

«Санэпидслужба сработала крайне негативно.Не было расширенных эпидемиологических расследований, сотрудники санэпидслужбы ходили и ничего не делали, а акимы некоторых районов попустительствовали этому. Остановка распространения и быстрое выявление контактных – это важный вопрос и ключ к успеху. Бригады уже практически сформированы, они будут проводить самые тщательные эпидрасследования, и мы возьмем это на жесточайший контроль», - подчеркнул Даниал Ахметов.

Фото: пресс-служба акима ВКО



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#Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Орал Ерланулы

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