Центр креативных технологий «TANYM» открыли в столичном Дворце школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце школьников имени аль-Фараби заработал центр креативных технологий для детей «TANYM». Обучение здесь будет проводиться как в офлайн, так и онлайн формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«TANYM» -это образовательная программа креативной технологии, реализуемая в рамках проекта «Академия Елбасы». Платформа «TANYM» предназначена для развития творческих и интеллектуальных возможностей детей от 12 до 18 лет. Центр запущен при поддержке акимата города Нур-Султан совместно с Дворцом школьников имени аль-Фараби и компанией BilimLand.

«Основная задача центра дополнительного образования «TANYM» – ориентация на цифровые технологии и творчество. У нас есть большая линейка программ, которые мы предоставляем детям от 12 до 18 лет. Детей обучают по играм Minecraft, Education Edition (формирование вычислительного мышления), по программам Аdobe, видеомонтажа, графики. Мы выбрали технологии именно по индустриальному стандарту. Здесь работают менторы, профессиональные педагоги, которые помогают развиваться и выбирать будущую профессию», - сказал управляющий директор компании BilimLand Нартай Ашим.

С его слов, подготовленным детям центр предлагает профессиональную сертификацию, признанную во всем мире. Контент разработан на казахском и русском языках. Обучение будет проводиться, как офлайн, так и онлайн по записи.

«Здесь дети разрабатывают проекты. По завершению проектов переходят на следующий уровень. Каждый курс рассчитан от 3 до 6 месяцев. Учащиеся занимаются примерно по 2 часа. Центр оснащен профессиональной, новой техникой, передовой платформой. Обучение проходит бесплатно. В классе 40 посадочных мест. У нас будут 5 потоков, а это примерно до 600 детей в месяц», - пояснил Нартай Ашим.

К слову, до конца 2021 года центр планирует обучить более 1000 детей.

Один из учащихся центра Азамат Набиев рассказал, почему решил заниматься в центре.

«В будущем IT программирование станет одним из самых востребованных профессий. Здесь много интересного: изучение новых технологий, программ, игр. Мы здесь занимаемся изучением IT программирования. Мне понравилось, что курсы сделаны так, чтобы мы, играя в игры, смогли научиться программировать. Кроме этого, мы изучаем Scratch– это как игра и монтаж для детей. Я занимаюсь программированием уже 5 лет. Ранее изучал робототехнику», - поделился школьник.



