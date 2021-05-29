Центр компетенций открылся в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауском колледже энергетики и строительства в рамках республиканского проекта «Жас маман» открылся центра компетенций по профилям «Строительство» и «Энергетика», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Центр компетенций, созданный в рамках республиканского проекта, состоит из 9 профильных кабинетов: «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Электромонтажные работы», «Сантехника и отопление» и других. Все кабинеты оснащены необходимым современным оборудованием и станками.

«Колледж теперь может похвастаться современными станками для резки и облицовки камней, кафельной плитки, которые оснащены водяными насосами, чтобы при работе не было пыли. Есть здесь и огромный печатный станок для компьютерной гравировки в формате 3D, инструменты для сварки пластиковых труб, которые специалисты между собой именуют просто «утюг», а также другие сварочные аппараты. В аргонном цехе наши студенты обучаются пяти видам сварки: контактной, бесконтактной, полуавтоматической, черной и газоэлектросварке», - рассказал мастер производственного обучения Ерболат Жумагазиев.

«Целью открытия центра компетенций являются подготовка конкурентоспособных участников региональной команды и сборной Казахстана для участия в чемпионатах Worldskills Кazakhstan по специальностям строительства и энергетики, также формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров производственного образования организаций технического и профессионального образования, использование передового опыта зарубежных учебных заведений и Казахстана, развитие социальноего партнерства в области подготовки востребованных кадров для экономики региона», - рассказал директор колледжа Нургали Темирташев.

Фото: pricom.kz