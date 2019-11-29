Центр компетенций открыли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента аким области Даниал Ахметов открыл Центр компетенций на базе Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа совместно с компанией KAZ Minerals, передает МИА «Казинформ».

Глава региона Даниал Ахметов вместе с представителем компании Полом Гахаганом торжественно перерезали ленту, и поздравили учащихся.

«Центры компетенции – это концентрация лучшего технического оснащения и современных методов обучения сложнейшим навыкам работы на этом оборудовании. В ближайшее время все наши колледжи переоборудуем, поскольку в образовании должна быть та же техника, что и на производстве. Также, построим здесь общежитие, которое позволит вам более комфортно обучаться. Радует, что студенты колледжей сейчас получают такое образование, побеждают на международных соревнованиях. Это говорит о большом потенциале и конкурентоспособности ребят», – отметил аким ВКО.





Напомним, что в регионе предприняты конкретные шаги для модернизации системы ТиПО. В этом году для 14 колледжей области приобретены 32 кабинета новой модификации. В тесном сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона создается основа для трансформации системы обучения. Центры компетенций по IT- направлениям открыты на базе Электротехнического колледжа города Семей и Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа. На эти цели из областного бюджета выделено 398 млн. тенге. Также, в этом году на обучение востребованным специальностям в колледжах ВКО выделено 6200 грантов.





В рамках республиканского проекта «Жас маман» до 2021 года в области ожидается открытие еще 8 Центров компетенций по различным отраслям: промышленность, сервис, строительство, транспорт и др. В целом, на оснащение учреждений системы ТиПО планируется инвестировать 3 млрд тенге за счёт республиканского бюджета, при этом за счёт местного бюджета разработана программа по дополнительному оснащению на сумму 7 млрд тенге.

На открытии Центра компетенции в Усть-Каменогорском многопрофильном технологическом колледже гостям презентовали мастерские и оборудование, финансирование которых произвела компания KAZ Minerals на сумму 300 млн тенге. Глава региона поговорил с ребятами в электромонтажной мастерской, мастерской КИПиА, слесарно-механической и электрогазосварочной мастерских.





После чего, провел для учащихся лекцию, где рассказал о роли Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в становлении независимости. Он отметил, что благодаря стратегическому видению, мудрому руководству, настойчивости в достижении целей Елбасы стране удалось преодолеть устаревшую систему, кризисы, развить рыночную экономику и конкурентную бизнес-среду, сформировать уникальную казахстанскую модель межэтнического согласия, создать социально-ориентированное государство, где главная ценность – человек.

В завершение лекции Даниал Ахметов наградил победителей республиканских и международных соревнований WorldSkills. Примечательно, что за последние два года команда области является абсолютным лидером на республиканских чемпионатах. В копилке Восточного региона награды по 15 компетенциям, 9 из которых награды высшей пробы, 4 серебра и 2 бронзы.

Также, учащиеся ВКО составляли основной костяк сборной Казахстана на последнем, 45-ом мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019. Именно восточноказахстанцы впервые в истории Казахстана на этих престижных соревнованиях награждены медалью за 3 место по компетенции «Пилотирование беспилотных авиационных систем» и медалями отличия «Medallion for Excellence» и «Вest of national», как лучшие представители своей страны в компетенции «Мехатроника».