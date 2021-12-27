Центр компетенций открыли в балхашском колледже
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В гуманитарно-техническом колледже имени А. Мусина в Балхаше появился Центр компетенций. Rail Transport Competence Center реализован в рамках республиканского проекта «Жас маман», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Центр компетенций позволяет приобрести практические навыки студентам, обучающимся по специальности «эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов и рефрижераторного подвижного состава железных дорог». Он оснащён современными средствами и оборудованием. Есть здесь интерактивные мультимедийные комплексы, имитационные тренажёры, действующие макеты.
Все преподаватели специальных дисциплин прошли обучение работе на этом оборудовании.
Центр позволит обеспечить качественную подготовку молодых специалистов железнодорожной отрасли и повысить квалификацию действующих работников.
«Открытие современного Центра компетенций – уверенный шаг к выводу колледжа на уровень учебного заведения инновационного типа, обеспечивающего преимущество и успешную социализацию своих выпускников», – отметил на презентации центра аким Балхаша Ораз Таурбеков.
В рамках проекта «Жас маман» в Карагандинской области пройдёт модернизация 15 колледжей.
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