Центр компетенции по вопросам жилищных отношений предложили создать в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации субъектов управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» Сакен Махамбетов предложил создать в стране центр компетенции по вопросам жилищных отношений. С такой инициативой он обратился к акиму столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

«Предлагаем создать Центр компетенции по вопросам жилищных отношений. Он мог бы заняться вопросами увеличения энерго эффективности жилой недвижимости, а также решать следующие задачи: полная ревизия жилого фонда и актуализация технической и правовой документации, разработка стандартов управления жилой недвижимостью по типам здания с включением в него раздела «регламент по содержанию здания», разработка и внедрение передовых методов учета и распределения различных видов энергии, разработка типовых проектов энергетической термо-модернизации. Это опыт Германии, наших партнеров», - предложил Сакен Махамбетов.

По его словам, сейчас готовится проект на трехлетний период по подготовке управляющих жилищным фондом и развитию системы профессионального менеджмента. В организации подсчитали, что после принятия соответствующего законопроекта, потребуется около 30 тысяч специалистов в области управления по Казахстану и не менее 2 тысяч – столице.

«Мы могли бы оказать содействие в корректировке госпрограмм, в том числе региональных, связанных с внутренней миграцией для восполнения дефицита специалистов в сфере инфраструктуры городского хозяйства. Мы не против, если застройщик оказывает сервисную деятельность, это даже хорошо, но управление четко должно быть отделено от сервиса и являться прерогативой собственников. На первый план здесь выступает наемный менеджер, управляющий, который независим в своих решениях, действует в интересах собственников», - пояснил Махамбетов.

Алтай Кульгинов такую инициативу поддержал, при этом градоначальник напомнил о созданном недавно в столице городского акселератора развития.

«Центр компетенции - это хорошее предложение. Мы создали городской акселератор, где рассматривают три вопроса, которые наиболее часто волнуют наших жителей. Первое - вопросы деятельности КСК. Сейчас многие жалуются в акимат, хотя КСК - это институт самоуправления. Время пришло создавать электронное КСК, можно общие собрания проводить онлайн и обсуждать все вопросы. Второй вопрос - благоустройство и третий - жалобы на общественный транспорт. Мы хотим, чтобы здесь работал принцип аутсорсинга, то есть активные жители из числа ассоциаций, общественных объединений, могли озвучить свои предложения и уже по совместным идеям принять решения», - отметил аким.