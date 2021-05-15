Центр компетенции открыли в колледже Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В рамках республиканского проекта «Жас маман» в Жезказганском высшем политехническом колледже появился Центр компетенции. На смену устаревшему оборудованию для обучения студентов пришло новое, соответствующее международным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр поможет готовить будущих профессионалов по двум направлениям – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Техническое оборудование и системы теплоснабжения». Это одни из наиболее востребованных сегодня специальностей на рынке труда.

«На 202 миллиона тенге было приобретено всё самое необходимое для центра, идущего в ногу со временем. Мы открыли пять мастерских, три учебных лаборатории и два кабинета. Центр имеет несколько целей. В их числе коммерциализация колледжа, а также выпуск продукции во время учебной практики нашими студентами. С помощью центра выпускники станут конкурентоспособными профессионалами. Ещё одна важная составляющая: центр даст возможность нашим ученикам достойно выступать на международном конкурсе рабочих профессий Worldskills. Своего рода это тренировочный лагерь», – рассказала директор колледжа Аман Бота.









В центре также будет вестись профориентационная работа для школьников. Сотрудники колледжа смогут проводить курсы повышения квалификации и краткосрочные курсы для людей рабочих специальностей.









Жезказганский высший политехнический колледж открылся в 1953 году на базе строительного техникума. Сегодня здесь обучают специалистов по 11 направлениям. В 2020 году появилась специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения». В этом году введён прикладной бакалавриат по направлениям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта».



