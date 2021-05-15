Центр компетенции открыли в колледже Жезказгана
Центр поможет готовить будущих профессионалов по двум направлениям – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Техническое оборудование и системы теплоснабжения». Это одни из наиболее востребованных сегодня специальностей на рынке труда.
«На 202 миллиона тенге было приобретено всё самое необходимое для центра, идущего в ногу со временем. Мы открыли пять мастерских, три учебных лаборатории и два кабинета. Центр имеет несколько целей. В их числе коммерциализация колледжа, а также выпуск продукции во время учебной практики нашими студентами. С помощью центра выпускники станут конкурентоспособными профессионалами. Ещё одна важная составляющая: центр даст возможность нашим ученикам достойно выступать на международном конкурсе рабочих профессий Worldskills. Своего рода это тренировочный лагерь», – рассказала директор колледжа Аман Бота.
В центре также будет вестись профориентационная работа для школьников. Сотрудники колледжа смогут проводить курсы повышения квалификации и краткосрочные курсы для людей рабочих специальностей.
Жезказганский высший политехнический колледж открылся в 1953 году на базе строительного техникума. Сегодня здесь обучают специалистов по 11 направлениям. В 2020 году появилась специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения». В этом году введён прикладной бакалавриат по направлениям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта».