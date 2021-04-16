Центр компетенции открыли в карагандинском колледже

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе Карагандинского транспортно-технологического колледжа заработал Центр компетенции по профилю «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центр позволит проводить Worldskills на региональном уровне и готовить участников национального чемпионата.

«Открытие центра – это повышение качества профессиональной подготовки в регионе, а также внедрение в систему профессионального образования области лучших национальных и международных практик», – сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Напомним, в регионе в рамках проекта «Жас маман» проходит марафон открытия центров компетенции. Эти площадки – инновационный кластер для подготовки конкурентоспособных специалистов. А также они должны служить повышению престижа рабочих профессий.