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    23:44, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Центр компетенции открыли в карагандинском колледже

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе Карагандинского транспортно-технологического колледжа заработал Центр компетенции по профилю «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр позволит проводить Worldskills на региональном уровне и готовить участников национального чемпионата.

    «Открытие центра – это повышение качества профессиональной подготовки в регионе, а также внедрение в систему профессионального образования области лучших национальных и международных практик», – сообщили в управлении образования Карагандинской области.

    Напомним, в регионе в рамках проекта «Жас маман» проходит марафон открытия центров компетенции. Эти площадки – инновационный кластер для подготовки конкурентоспособных специалистов. А также они должны служить повышению престижа рабочих профессий.

    Теги:
    Образование Карагандинская область
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