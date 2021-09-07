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    09:28, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Центр испытания медизделий откроют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах по реализации второго направления в рамках Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По второму направлению к реализации запланированы 8 мероприятий. Будет ускорено приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения. Планируется создать Центр проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта «Здоровая нация» не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы будут обеспечены высокотехнологичным оборудованием.

    «Будет расширен объем и номенклатура оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями», - добавил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Технологии Миннацэкономики Другие государственные органы Астана Главная
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