Центр испытания медизделий откроют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах по реализации второго направления в рамках Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По второму направлению к реализации запланированы 8 мероприятий. Будет ускорено приобретение вакцин, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения. Планируется создать Центр проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта «Здоровая нация» не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы будут обеспечены высокотехнологичным оборудованием.

«Будет расширен объем и номенклатура оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями», - добавил министр.