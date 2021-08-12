Центр искусств и образования «Тұлға» открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр искусств и образования «Тұлға» открылся в Караганде благодаря упорству жителя города Оркена Мирова и гранту акима области. Он будет работать в двух направлениях – музыкальном и образовательном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оркен – профессиональный эстрадный вокалист. Окончил Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского. Играет на домбре. Мечта о школе появилась давно. Узнав о гранте, захотел реализовать свой проект – открыть учебное заведение для творческой молодёжи.

«Когда писал проект, очень волновался. Но всё-таки удалось выиграть в конкурсе на получение гранта. Один миллион тенге выдали ещё в прошлом году, но из-за пандемии пришлось немного затянуть процесс подготовки к открытию. На выделенные деньги купили музыкальные инструменты, специальное оборудование, учебные материалы», – говорит Оркен.

По словам Оркена, центр – это совместный проект. Если Оркен отвечает за творческую часть, то его родной брат Олжас решает организационные и финансовые вопросы. Братья Мировы открытие школы посвятили маме Айнур Жаппаркуловой.

«Мама – преподаватель казахского языка. Пусть непрофессионально, но и к музыке имеет отношение. Она поёт, играет на домбре, гитаре, фортепиано. В нашем центре будет преподавать ораторское мастерство и культуру речи. Наша школа носит её имя», – отмечает Оркен.

Творческих детей с 8 лет здесь будут обучать эстрадному вокалу, народному пению, игре на домбре, фортепиано, гитаре, актёрскому мастерству. По второму направлению откроют курсы подготовки к ЕНТ, а школьники с 5-го по 9-й класс смогут подтянуть свои знания по общеобразовательным предметам и языкам.