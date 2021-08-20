Центр iQala оказал свыше 87 тысяч услуг с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Нур-Султана стали чаще обращаться за услугами в центр iQala. С начала текущего года сотрудники Центра оказали 87 тысяч услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Услуги iQala предоставляются в офлайн формате во фронт-офисе Центра, а также онлайн через сайт www.iqala.kz

Благодаря оцифровке сервиса, популярность получения услуг с помощью портала существенно увеличилась. Самые популярные запросы, получаемые через сайт - заключение договоров по электроснабжению, тепловому снабжению, по вывозу твердых бытовых отходов, водоснабжению и/или водоотведению.

Отметим, подать обращение на получение необходимых услуг через портал www.iqala.kz можно круглосуточно в любой день недели. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале посредством ЭЦП, затем выбрать нужную организацию, далее необходимую услугу. Сроки обработки обращений регламентированы. О готовности ответа клиента оповестит SMS-уведомление на мобильный номер телефона.

Для получения услуг астанчане могут обратиться и во фронт-офис, который работает по принципу «одного окна». Это значит, что жителям и предпринимателям столицы больше нет необходимости ходить отдельно в каждую коммунальную службу для получения услуг. Теперь достаточно подойти к «одному окну» во фронт-офисе, чтобы заключить договор со всеми городскими коммунальными службами.

Сегодня столичным жителям Центр оказывает 152 вида услуг жилищно-коммунального сектора. В дальнейших планах Центра – оцифровать все услуги монополистов, расширить список цифровизированных сервисов, автоматизировать бизнес-процессы для оказания услуг и повысить качество оказания услуг жителям города.

Напомним, центр городских услуг iQala создан по инициативе акимата столицы и при содействии Агенства РК по противодействию коррупции в рамках проекта «Астана - адалдық алаңы». Работу центра реализует АО «СПК «Astana».

Подробнее о работе Центра городских услуг iQala можно узнать на официальной странице iqala_smartсity в Instagram, Facebook, на портале www.iqala.kz или по единому номеру контакт-центра iKomek 109 акимата г. Нур-Султан.