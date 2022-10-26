Центр иппотерапии открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В День Республики и в Год детей в столице распахнул свои двери конно-спортивный оздоровительный комплекс «Аргымак», где иппотерапией смогут заниматься дети с ограниченными возможностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Как сообщили в пресс-службе акимата, на базе данного комплекса также будут проходить международные соревнования. Кроме того, данный конно-спортивный оздоровительный комплекс будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице. Ипподром – уникальный и необходимый для горожан центр. На полную мощность центр иппотерапии заработает с весны 2023 года.

Дети, в том числе особенные ребята, и ранее имели возможность посещать занятия по иппотерапии.

Проект осуществлен при поддержке компании ERG. Открытие ипподрома дает возможность доступа детей к полезным занятиям, укрепляющим их здоровье и улучшающим психоэмоциональное состояние. В столице насчитывается 7, 1 тыс. детей с инвалидностью, и около 1 тыс. из них по состоянию здоровья и согласно диагнозу необходимы занятия иппотерапией. Дети смогут заниматься адаптивным конным спортом и участвовать в соревнованиях, в том числе в рамках Специальной Олимпиады.

«В Астане построен конно-оздоровительный комплекс «Аргымак». Основная задача этого нового комплекса – это занятия иппотерапией с особенными детьми. Этот год объявлен Годом детей. И в ознаменование этого года открывается такой центр как подарок для детей нашей столицы. Комплекс соответствует всем международным стандартам и со следующего года заработает в полную мощь. Здесь также будут проходить международные соревнования, будут заниматься и дети из детско-юношеских спортивных школ», - сообщил государственный тренер по конным видам спорта Аманжол Хасенов.

«Я рада, что такая возможность появилась у детей с ограниченными возможностями. Иппотерапия нам очень помогает для координации, я как мама очень счастлива, что такое место появилось», - поделилась радостью мама особенного ребенка Айнагуль Кудайбергенова.

Иппотерапия - метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных приемов воздействия на психику детей. Лечебная верховая езда оказывает биохимическое воздействие на организм ребенка, укрепляя его. Она передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям ребенка при ходьбе.

Подчеркнем, что на площадке нового конно-спортивного комплекса будут проводиться различные турниры и мероприятия как республиканского, так и международного уровней. К тому же центр будет способствовать развитию детско-юношеского спорта в столице.