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Центр инжиниринга и цифровой трансформации будет создан в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Октября 2020, 15:04
Центр инжиниринга и цифровой трансформации будет создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По наведению порядка в информационных системах государственных органов планируется создать Центр инжиниринга и цифровой трансформации. Об этом в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по наведению порядка в информационных системах государственных органов планируем создать Центр инжиниринга и цифровой трансформации. На сегодня большое количество информационных систем функционируют в государственных органах. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. За 15 лет мы создали много информационных систем, в принципе это нам позволило достичь определенных успехов в рейтинге ООН. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства мы сегодня входим в тридцатку», - отметил он.

Вместе с тем, по словам министра, нужно проводить определенную ревизию. Есть понимание, что некоторые системы устарели, не актуальны, уже не используются или не соответствуют текущим требованиям пользователей.

«Поэтому мы создаем этот центр и усиливаем роль министерства и холдинга «Зерде», чтобы мы влияли на компании в государственных органах, которые создают те или иные информационные системы. Что это даст конкретно? Мы четко пропишем все бизнес-процессы, перед тем как вступать в цифровизацию. Будет единая современная IT-архитектура и согласованность в соответствии всех процессов цифровизации», - заверил Багдат Мусин.


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