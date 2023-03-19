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    03:24, 19 Март 2023 | GMT +6

    Центр художественной гимнастики ввели в эксплуатацию в Астане

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    Фото: facebook.com/astanaakimat
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась торжественная церемония открытия Центра художественной гимнастики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Площадь нового центра составляет более 1000 квадратных метров, а высота – около 14 метров.

    Ранее в городе не было здания, которое отвечало бы всем стандартам. Для решения проблемы гимнастам временно были предоставлены места во Дворце Независимости. Теперь же гимнасты смогут спокойно готовиться в новом центре, полностью отвечающем требованиям художественной гимнастики.

    В церемонии открытия центра приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Сайранбек Абылкаир.

    В своем выступлении руководитель городского управления спорта Самат Сабитович поздравил коллектив школы и тренеров с открытием нового здания.

    Здание этого центра взято в аренду.


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