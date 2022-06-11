11 Июня 2022 23:55

Центр городских услуг IQala появится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде планируется открытие Центра городских услуг IQala для взаимодействия коммунальных служб с населением и бизнесом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задачей центра станет автоматизация процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты и коррупционных рисков, установление контакта с услугодателями. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий.

Главная цель создания центра – упрощение процедуры получения услуг. Жители смогут в онлайн-формате обращаться в IQala и не ходить по госорганам и коммунальным службам.

«В настоящее время процесс заключения договоров с монополистами на предоставление коммунальных услуг, выдача технических условий и так далее требует очного присутствия и занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. В Караганде офисы монополистов находятся в разных частях города, это тоже усложняет процесс получения услуг, так как приходится ездить между разными зданиями и не один раз», – говорит Константин Ильницкий.

Создание единого центра поможет услугодателям сократить затраты на содержание фронт-офисов. IQala будет работать круглосуточно 7 дней в неделю. Жители смогут подавать заявки в удобное для них время.

Ранее сообщалось о том, что проект IQala внедрят в Актау до конца текущего года.