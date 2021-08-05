Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске строится Центр гематологии, соответствующий международным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня один из важных вопросов – эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы стабильно контролируем ситуацию с коронавирусом, но она остается сложной. Область сейчас в «красной» зоне. Всего по региону работает 39 инфекционных стационаров. Мы можем подготовить еще 8 100 коек», – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на очередной сессии областного маслихата, выступая перед депутатами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.