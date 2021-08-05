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Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске

5 Августа 2021 11:55
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Центр гематологии по международным стандартам строится в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске строится Центр гематологии, соответствующий международным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня один из важных вопросов – эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы стабильно контролируем ситуацию с коронавирусом, но она остается сложной. Область сейчас в «красной» зоне. Всего по региону работает 39 инфекционных стационаров. Мы можем подготовить еще 8 100 коек», – сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на очередной сессии областного маслихата, выступая перед депутатами с отчетом о социально-экономическом развитии региона.

По словам акима, для того, чтобы в плановом порядке оказывать населению высокоэффективные медицинские услуги, ведется ряд важных работ. В Семее началось строительство детского реабилитационного центра. В Усть-Каменогорске строится гематологический центр, соответствующий международным стандартам, в котором будут не только лечить болезни крови, но и проводить научно-исследовательскую работу.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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