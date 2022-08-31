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Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
31 Августа 2022, 15:24
Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от ковида на основе вирусоподобных частиц

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Минздрав России выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц (VLP) в назальной форме. Соответствующая информация опубликована в среду в государственном реестре министерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет. Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза)», - следует из реестра.

В исследованиях примут участие 600 человек, необходимые мероприятия пройдут на базе шести учреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Москвы, Новосибирской и Московской областей.

В феврале 2022 года Минздрав уже выдавал разрешение на исследования данной вакцины в форме инъекции.


Фото: pharmvestnik.ru

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