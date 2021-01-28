Центр Гамалеи: Эффективность «Спутника V» в выработке клеточного иммунитета близка к 100%

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» по выработке клеточного иммунитета после вакцинации ею близка к 100%. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету стремится к 100%», - сказала она на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему «COVID-19 и онкологические заболевания».

Егорова также отметила, что по промежуточному анализу данных пострегистрационных исследований эпидемиологическая эффективность «Спутника V» составляет более 91%. «Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста», - заявила она.

Кроме того, по словам Егоровой, в ходе пострегистрационных исследований не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного явления от вакцины, а также случаев смерти, связанных с введением препарата.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получили плацебо вместо вакцины.

Массовая вакцинация «Спутник V» в России началась с 18 января. В Казахстане вакцинация начнется 1 февраля. Двукратная схема введения «Спутник V» позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

В Казахстане первый этап вакцинации против коронавируса вакциной «Спутник V» будет осуществляться за счет государства. Уже составлен график поставки вакцин на рынок по Карагандинскому фармкомбинату. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.







