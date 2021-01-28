Центр Гамалеи: Эффективность «Спутника V» в выработке клеточного иммунитета близка к 100%
«Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету стремится к 100%», - сказала она на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему «COVID-19 и онкологические заболевания».
Егорова также отметила, что по промежуточному анализу данных пострегистрационных исследований эпидемиологическая эффективность «Спутника V» составляет более 91%. «Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста», - заявила она.
Кроме того, по словам Егоровой, в ходе пострегистрационных исследований не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного явления от вакцины, а также случаев смерти, связанных с введением препарата.
Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получили плацебо вместо вакцины.
Массовая вакцинация «Спутник V» в России началась с 18 января. В Казахстане вакцинация начнется 1 февраля. Двукратная схема введения «Спутник V» позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.
В Казахстане первый этап вакцинации против коронавируса вакциной «Спутник V» будет осуществляться за счет государства. Уже составлен график поставки вакцин на рынок по Карагандинскому фармкомбинату. В первую очередь, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.