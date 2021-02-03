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    01:01, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Центр дзюдо открылся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие Центра дзюдо состоялось в Центре олимпийской подготовки «Нур-Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

    В церемонии приняли участие вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Сакен Мусайбеков, президент федерации дзюдо Кайрат Кожамжаров, и.о. директора ЦОП «Нур-Султан» Султанбек Кипшакбаев.

    К. Кожамжаров выступил с поздравительной речью перед воспитанниками секции.

    После торжественной части спортсмены показали приобретённые навыки под началом тренера Сергея Пака.

    На сегодня в Центре дзюдо занимаются любимым видом спорта свыше 120 воспитанников. Тренировки проводятся двумя тренерами 6 дней в неделю. Соблюдены все меры безопасности.

    Поскольку дзюдо является популярным видом спорта и пользуется большим спросом, планируется увеличить общее количество занимающихся.
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