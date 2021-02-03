Центр дзюдо открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие Центра дзюдо состоялось в Центре олимпийской подготовки «Нур-Султан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

В церемонии приняли участие вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Сакен Мусайбеков, президент федерации дзюдо Кайрат Кожамжаров, и.о. директора ЦОП «Нур-Султан» Султанбек Кипшакбаев.

К. Кожамжаров выступил с поздравительной речью перед воспитанниками секции.

После торжественной части спортсмены показали приобретённые навыки под началом тренера Сергея Пака.

На сегодня в Центре дзюдо занимаются любимым видом спорта свыше 120 воспитанников. Тренировки проводятся двумя тренерами 6 дней в неделю. Соблюдены все меры безопасности.

Поскольку дзюдо является популярным видом спорта и пользуется большим спросом, планируется увеличить общее количество занимающихся.