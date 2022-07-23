23 Июля 2022 12:03

Центр досуга для пожилых людей открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Интересно провести время, позаниматься спортом и пообщаться в дружеской обстановке появилась возможность у пенсионеров Караганды. В городе начал работать Центр активного долголетия, где все услуги бесплатные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде сегодня проживает около 84 тыс. пожилых людей. И главная задача центра – вовлечь старшее поколение в активную жизнь, сделать досуг увлекательным и познавательным. Администратором центра является Отдел занятости и социальных программ города. Прежде чем начать работать, его сотрудники переняли опыт подобных организаций. В частности, в центрах активного долголетия Нур-Султана.

«В столице подобные организации для пожилых есть в каждом районе. К сожалению, единого стандарта для таких центров нет. Но мы постарались взять самое лучшее. Открыли много кружков и секций. Пенсионеров консультируют юрист и психолог. Обязательно работает медик. К примеру, он каждое утро перед спортивными занятия измеряет давление наших подопечных», – говорит и. о. директора Центра активного долголетия Берик Есенов.

Сейчас в центре действуют клубы по интересам. Пенсионеры активно посещают клуб музыки и вокала, играют в шахматы. Любители здорового образа жизни занимаются йогой, гимнастикой и аэробикой. Есть тренажерный зал. Тут же преподают танцы. Проходят курсы казахского языка. В будущем будут проводить уроки английского языка и компьютерной грамотности.

«Чтобы посещать наш центр, нужно несколько документов. Это удостоверение личности, флюорография, справка из психоневрологического диспансера. Справки мы может взять дистанционно, потому что сейчас все доступно в приложении Damumed. Ну а те, кто хочет заниматься спортом, должны принести выписку от терапевта. Мы в ответе за своих подопечных», – объясняет Берик Есенов.

Сотрудники центра могут одновременно охватить кружковой деятельностью 100 человек в день. И уже сегодня посетителей становится все больше и больше.

«Я увидела рекламу центра по телевизору. Сразу пришла. Занимаюсь домброй, песни пою, участвую в хоре. У меня болят ноги, чтобы была умеренная нагрузка, хожу на фитнес и йогу. Руководители секций помогают нам, рассказывают, учат. Всt нравится. Очень благое начинание для нас, пенсионеров. Здесь очень весело, мы уже все подружились», – рассказывает Рымкуль Жакина.

Даже в свой день рождения пенсионеры спешат в центр. Сегодня 73 года исполнилось Татьяне Облоповой, свой праздник она отмечает в кругу близких по духу.

«Так совпало, что в свой день рождения я пришла на хор. Когда в первый раз посетила бальные танцы в центре, поняла, что хочу ходить и дальше. Тут хорошая атмосфера, замечательные преподаватели, вокруг приятные люди. Меня сразу окружили теплом и заботой. Самое важное, что здесь есть общение, которого многим сейчас очень не хватает», – делится Татьяна Облопова.

Центр активного долголетия в Караганде находится по адресу ул. Ермекова, 46/2.



