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Центр дополнительного образования для детей откроется в столице
25 Мая 2022 14:43

Центр дополнительного образования для детей откроется в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшей в Нур-Султане 25-й внеочередной сессии городского маслихата выступил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлению дополнительного образования, за счет средств частного инвестора, мы строим дворец школьников. В День защиты детей, 1 июня, откроется центр дополнительного образования «Парк знаний». Здесь смогут получать дополнительное образование более 1,5 тыс. детей. В том числе, будут организованы дополнительные занятия по математике, физике, будут работать кружки компьютерной грамотности, музыки и другие», – сказал А.Кульгинов.

Также в этом году в столице откроется центр аутизма. В центре будут созданы все условия для детей, требующих особого ухода.

Аким также рассказал о положении столичных педагогов. В частности, по его словам, для выпускников школ, поступающих на педагогические специальности, выделяется 1400 грантов.

«Чтобы обеспечить повышение качества образования, нужно заботиться о педагогах. Сегодня я участвовал в открытии Аллеи учителей. В этом году столичные школьники привезли 99 медалей с различных олимпиад, в том числе 24 золотые медали. Это заслуга учителей», – отметил А.Кульгинов.


Автор:
Корреспондент
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