Центр домбры Asyl Mura откроют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центр домбры Asyl Mura с бесплатными уроками преподавателей консерватории откроют в Алмалинском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель акима Алмалинского района Алматы Ерден Хайруллин рассказал о социальных проектах, реализуемых в районе.
«По поручению Бакытжана Сагинтаева реализуется социальный проект «Шыңға Өрлеу», целью которого является развитие детей из малообеспеченных семей, обучающихся в начальных классах, лицами старшего поколения», — отметил Е. Хайруллин.
Также планируется открытие центра домбры Asyl Mura площадью 100 кв. м. Обучение игре на домбре на бесплатной основе будут проводить преподаватели консерватории им. Курмангазы.
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