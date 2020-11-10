Центр домбры Asyl Mura откроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центр домбры Asyl Mura с бесплатными уроками преподавателей консерватории откроют в Алмалинском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель акима Алмалинского района Алматы Ерден Хайруллин рассказал о социальных проектах, реализуемых в районе.

«По поручению Бакытжана Сагинтаева реализуется социальный проект «Шыңға Өрлеу», целью которого является развитие детей из малообеспеченных семей, обучающихся в начальных классах, лицами старшего поколения», — отметил Е. Хайруллин.

Также планируется открытие центра домбры Asyl Mura площадью 100 кв. м. Обучение игре на домбре на бесплатной основе будут проводить преподаватели консерватории им. Курмангазы.