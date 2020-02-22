Центр долголетия появится в каждом регионе в ближайшие два года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов рассказал о помощи, которую оказывает пенсионерам Центр активного долголетия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Концепцией социального развития Республики Казахстан до 2030 года (ПП РК от 24 апреля 2014 года № 396) министерством планируется принятие ряда мер по поддержке пожилых людей и их вовлечению в общество в соответствии с передовым мировым опытом и принципами «слышащего государства». На сегодня в регионах уже есть успешные примеры работы с людьми пожилого возраста по принципу bottom-up (снизу вверх). Так, в Алматы функционирует Центр активного долголетия с филиалами в 7 районах, который реализован в рамках городской дорожной карты «Активное Долголетие». Центр работает по принципу «одного окна» по трем направлениям: Активное долголетие, Культура здоровья и Связь с общественностью», - написал Биржан Нурымбетов в своем ответе на депутатский запрос.

Он рассказал, чем именно занимаются пенсионеры в Центре долголетия.

«Деятельность центра направлена на улучшение качества жизни пожилых людей (изменение ментальности пассивного доживания к продуктивному и активному долголетию), в т.ч. организацию системного досуга, создание условий для реализации внутреннего творческого потенциала и др. В 2018-2019 годах в центрах активного долголетия Алматы соответствующие услуги получили порядка 166 тыс. человек пожилого возраста (йога, скандинавская ходьба, игровая комната, медпункт, ИТ-курсы, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и др.). В результате, в два раза увеличено количество активных граждан пожилого возраста (с 6% в 2018 до 12% в 2019), создана единая база данных «Карта нуждаемости», на 15% увеличена цифровая грамотность», - перечислил министр.

В результате, по его словам, у 70% получателей услуг отмечено улучшение здоровья и психоэмоционального состояния.

«В этой связи, для обеспечения инклюзии пожилых граждан и обеспечения их качественными мерами господдержки, в текущем году планируется принять Республиканский комплексный план по повышению качества жизни граждан старшего поколения на 2020-2022 годы и запустить по 1 центру активного долголетия в каждом регионе», - заключил глава ведомства.