Центр для содержания бродячих животных откроют в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Центр содержания бродячих собак и кошек планируют открыть в Актау. Для него выделили земельный участок площадью 1,85 гектара в районе промзоны №7. Об этом сообщили в пресс-службе акима города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

«Для открытия Центра будет проведен конкурс. Принять участие в нем предложили областным и городским ветеринарным отделам, неправительственной организации «Эко Мангистау», общественному фонду «Шанс» и другим организациям, которые занимаются охраной животного мира, а также различным предпринимателям», - сообщили в пресс-службе.

Для обсуждения будущего Центра провели совещание с Маликом Абдыкадыровым, заместителем акима Актау.

На нем присутствовали представители областного управления ветеринарии и территориальной инспекции, Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства и общественного фонда «Шанс».