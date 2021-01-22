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    07:41, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Центр для содержания бродячих животных откроют в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Центр содержания бродячих собак и кошек планируют открыть в Актау. Для него выделили земельный участок площадью 1,85 гектара в районе промзоны №7. Об этом сообщили в пресс-службе акима города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    «Для открытия Центра будет проведен конкурс. Принять участие в нем предложили областным и городским ветеринарным отделам, неправительственной организации «Эко Мангистау», общественному фонду «Шанс» и другим организациям, которые занимаются охраной животного мира, а также различным предпринимателям», - сообщили в пресс-службе.

    Для обсуждения будущего Центра провели совещание с Маликом Абдыкадыровым, заместителем акима Актау.

    На нем присутствовали представители областного управления ветеринарии и территориальной инспекции, Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства и общественного фонда «Шанс».


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