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    10:32, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Центр для лабораторных и технических испытаний медизделий создадут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 7,5 тысяч врачей намерены готовить ежегодно в Казахстане. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения кадровыми ресурсами предусмотрен ежегодный выпуск (из образовательных учреждений) более 7,5 тысяч врачей и 24 тысяч средних медицинских работников. Для обеспечения населения лекарственными средствами предусмотрено финансирование закупа лекарственных средств в объеме 231 млрд тенге ежегодно», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава добавил, что Президент поручил обеспечить доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17% до 50 %.

    В рамках реализации поручения министерством активизировано сотрудничество с глобальными фармкорпорациями, осуществляется привлечение инвесторов, проводится трансферт технологий и новейших разработок.

    Кроме того, предусмотрено расширение объема и номенклатуры оффтейк контрактов с отечественными товара-производителями.

    «Также нам предстоит создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по международным стандартам. На данное мероприятие предусмотрено финансирование на сумму 18,3 млрд. тенге», - заключил Алексей Цой.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Послание Президента-2021 Послание Президента РК Минздрав РК
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