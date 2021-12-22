Центр для детей с аутизмом появится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В следующем году в Караганде откроется центр для детей с аутизмом и ментальными нарушениями. Предполагается не только социализация детей, но и обучение родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы доступности образования, реабилитации, занятий физкультурой и спортом детей с особенностями в развитии обсуждались на встрече акима Карагандинской области Жениса Касымбека с родителями и главами ведомств.

О проделанной работе и планах на следующий год сообщила руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова.

«В октябре – ноябре этого года был проведен пофамильный мониторинг. На сегодняшний день созданы специальные безбарьерные условия в 155 дошкольных организациях, 404 школах и 33 колледжах. Охват составил 36, 81 и 50,7 % соответственно.

Всего в школах области обучается 2 748 детей с ограниченными возможностями. Больше 50% из них охвачено дополнительным образованием», - сообщила глава ведомства.

По ее словам, ведомством была разработана Дорожная карта для отработки всех вопросов по инклюзии. Так, в Темиртау были реорганизованы два детских сада. Теперь их посещают дети с особыми образовательными потребностями. Дополнительно были созданы группы для детей с нарушением речи и задержкой психического развития. Также в городе открыли областной реабилитационный центр.

В 2022 году должны появиться еще три кабинета поддержки инклюзии на базе общеобразовательных школ в Караганде. Откроется кабинет коррекции в Сатпаеве. Продолжится обучение педагогов поведенческому анализу для работы с детьми с аутизмом и подготовка педагогов-ассистентов. На сегодня в области трудятся 114 тьюторов, которые помогают ученикам с особенностями развития освоиться в школе.

В следующем году в КарУ имени Букетова планируют внедрить инновационную программу обучения «специальная педагогика». Студентов целенаправленно будут готовить для работы педагогами-ассистентами.

В регионе создаются условия для занятия спортом детей с особыми потребностями. В целом по области спортом занимается более тысячи таких детей. Доступны как государственные спортивные учреждения, так и частные. Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев, в регионе есть проблема с кадрами.

Родители во время встречи задали много вопросов, касающихся не только обучения, но и дальнейшей жизни их особенных детей. Были выдвинуты предложения, которые помогут улучшить и ускорить работу в этом направлении.

«В ходе нескольких встреч в течение года было поднято много вопросов. Начали решаться проблемы, но предстоит еще много работы», – отметил Женис Касымбек.



