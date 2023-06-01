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Центр для детей с аутизмом открылся в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Зифа Хабирова
1 Июня 2023, 19:47
Центр для детей с аутизмом открылся в Усть-Каменогорске Фото: Инфоцентр ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями реализован акиматом города Усть-Каменогорска, благодаря поддержке акционерного общества «Самрук - Қазына», общественного фонда «Қазақстан Халқына» и Фонда Нурсултана Назарбаева. Открытие Центра стало подарком для детей, родителей и сотрудников учреждения, которые ждали этого события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В мероприятии приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, а также заместитель Председателя Правления фонда «Қазақстан халқына» София Айсагалиева, исполнительный директор Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргулан.

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«Я рад в такой прекрасный праздник приветствовать вас на открытии центра, который позволит детям с ментальными нарушениями развиваться и идти беспрепятственно по дороге жизни!» - сказал Даниал Ахметов.

Открытие такого центра – очень актуально. Только за последние семь лет число выявленных случаев аутизма у детей в Казахстане выросло в пять раз. При этом, в ВКО детей с таким диагнозом - 456 и это количество с каждым годом растет.

Открытие данного учреждения позволит детям социализироваться, развивать свои способности и таланты, а родителям больше не придется искать помощь вдали от дома.

Детям нужна постоянная специализированная помощь и реабилитация, которую они могут получить именно в этом центре, полностью за счет государства.

В завершение отметим, мощность центра – 130 детей. Обслуживание осуществляется в две смены по 4 часа реабилитации в день.

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Усть-Каменогорск   Дети  
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