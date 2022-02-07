Центр для детей с аутизмом открылся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе открылся новый центр «Асыл Мирас» для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии центра приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, директор фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

Тараз стал десятым городом в Казахстане, в котором функционирует сеть аутизм-центров.

Центр, открытый в сотрудничестве с акиматом Жамбылской области, сможет принимать до 300 детей в год. Здесь уже готовы принять первую группу из 52 детей в возрасте до 18 лет.

«Открытие такого уникального центра в Таразе будет способствовать социальной интеграции в общество детей с особыми потребностями, - отметил глава региона. - Выражаю благодарность фонду за обучение наших педагогов передовым методикам коррекции аутизма, которые позволят улучшить качество жизни детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, проживающих в нашем регионе».

Благодаря программе фонда более 11 тысяч детей с расстройствами аутистического спектра и их семьи получили высококвалифицированную помощь. Специалисты центров занимаются непрерывным изучением и внедрением в Казахстане наиболее эффективных мировых практик оказания помощи детям с аутизмом.

Центры «Асыл Мирас» работают по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков. Занятия проводятся по технологиям, разработанным международными экспертами из Калифорнийского университета и Marcus Autism Center в Атланте, США.

Каждый ребенок проходит трехмесячный цикл обучения согласно индивидуально подобранной программе. Записаться в центр могут дети до 18 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации. Занятия проводятся бесплатно.

«За семь лет программа «Аутизм. Мир один для всех» доказала свою эффективность. Навыки детей после завершения курса в среднем улучшаются в два раза. Мы гордимся каждым новым центром, потому что за каждым из них стоят реальные истории тысяч казахстанских семей, чьи дети обрели шанс на более полноценную и самостоятельную жизнь, - подчеркнул директор фонда Марат Айтмагамбетов.

Центр «Асыл Мирас» - это современное пространство, полностью оборудованное и адаптированное под образовательные потребности детей с РАС. Все занятия проходят с вовлечением родителей, таким образом, обучение направлено не только на детей, но и на близкое окружение.

«Мы давно слышали об эффективности программ центров «Асыл Мирас» и рады тому, что теперь наши дети смогут получить помощь бесплатно и в родном городе. Мы уже познакомились с педагогами и с нетерпением ждем начала занятий», - поделилась мама одного из детей Гульмира Абжан.