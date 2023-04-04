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Центр для детей с аутизмом открыли в Павлодаре

Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 20:14
Центр для детей с аутизмом открыли в Павлодаре Фото: gov.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре начал работу Центр для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Қамқорлық». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК

В открытии центра приняли участие аким Павлодарской области Асаин Байханов, директор департамента социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК Жанагуль Дилжанова, заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына» Ляззат Чингисбаева и представители фондов КФ «Samruk-Kazyna Trust и КФ «Қамқорлық Қоры».

«В центре смогут пройти реабилитацию 125 детей. Современное оборудование в учреждении обеспечит предоставление качественных социальных услуг для детей с расстройствами аутистического спектра», – отметила Жанагуль Дилжанова.

В этом году планируется открытие 8 центров дневного пребывания в Актюбинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях, городах Шымкент и Алматы.


Павлодарская область   Минтруда РК  
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