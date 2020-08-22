Центр «Дарын» проведет Абайские чтения в онлайн-режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки Республики Казахстан в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и просветителя Абая проведет XXI Республиканские Абайские чтения в период с 23 по 25 августа в онлайн-режиме. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу центра.

Основной целью Абайских чтений является популяризация литературного наследия казахского народа, повышение интереса к изучению классической казахской литературы, пропаганда творчества Абая и Шакарима, поддержка и развития культуры, эстетического вкуса, творческих способностей учащихся, воспитание любви к поэзии и наследию великих поэтов.

В соответствии с Правилами, Абайские чтения проводятся в три этапа: районный (городской), областной и республиканский. В районном этапе по республике приняли участие 13625 учащихся, в областном этапе - 1759 учащихся. Ожидается, что в заключительном республиканском этапе примут участие 120 учащихся.

Республиканский этап проводится по шести номинациям:

1 номинация- «Өлең – сөздіңпатшасы, сөзсарасы» – конкурс чтецов по произведениям Абая.

2 номинация - «Абайдыңқарасөздері» - конкурс чтецов по словам назиданиям Абая.

3 номинация - «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары» - конкурс чтецов по произведениям Шакарима Құдайбердіұлы, Акылбая Абайұлы, Мағауия Абайұлы.

4 номинация - «Көңілімәндіұғады» - конкурс на лучшее исполнение песен и кюев Абая и Шакарима.

5 номинация - «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» - конкурс исполнения своих произведений: стихотворений, песен, кюев.

6 номинация - «Ұлылар әлемі» - конкурс написания эссе о творчестве Абая и Шакарима.

К слову, все произведения поэтов участники конкурса должны знать наизусть.

Победители и призеры Абайских чтений награждаются дипломами и медалями Министерства образования и науки Республики Казахстан I, II, III степени, а также грамотами и ценными подарками Республиканского научно-практического центра «Дарын».