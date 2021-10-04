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    04:18, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Центр «Бақытты отбасы және тең қоғам» открылся в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ко Дню города, отметившего своё 381-летие, открылся центр «Бақытты отбасы және тең қоғам», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центр в первую очередь рассчитан на решение вопросов и проблем нуждающихся семей, пожилых людей и лиц с инвалидностью, оказание им помощи и поддержки. Центр будет оказывать им психологическую и материальную помощь. Также «Тең қоғам» будет организовывать мероприятия по обеспечению активной долгой жизни пожилых людей и охвату работой горожан с инвалидностью. В центре поддержки семьи будут работать 16 социальных советников», - сообщила на церемонии открытия заместитель акима области Бактыгуль Хаменова.

    По словам руководителя городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Нурлы Хабиевой, центр готов принимать посетителей с понедельника.

    «Чтобы сдать документы на получение государственной адресной социальной помощи, жителям приходилось идти в городской отдел занятости, затем к нам для назначения. Теперь все размещается в одном здании по проспекту Сатпаева, 23», - рассказала Нурлы Хабиева.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Социальная поддержка Регионы Казахстана Акимат Общество
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