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    14:58, 18 Март 2022 | GMT +6

    Центр «Бакытты отбасы» открылся в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялось торжественное открытие образовательного информационно-консультационного центра для женщин «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, Посол Израиля в Казахстане Эдвин Ябо, вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель акима города Нур-Султана.

    «Всех рады видеть в нашем центре. Все получилось экспромтом. Мне одной не удалось бы провести такую работу и запустить работу центра. Во всем заслуга наших девушек, женщин и мам», - отметила руководитель центра Ырза Турсынзада.

    Центр «Бакытты отбасы» оказывает всестороннюю поддержку многодетным матерям, семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, матерям, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам с инвалидностью, безработным и одиноким женщинам.

    В центре будут проводиться бесплатные курсы по пошиву национальных чапанов, вышивке, ткачеству алаша, лоскутному шитью, клинингу, массажу, шитью игрушек для детей. Эксперты будут оказывать бесплатную психологическую, медицинскую и юридическую помощь.

    В ходе открытия центра в качестве благотворительной акции благотворительная компания «Amanat Home» вручила ключи от однокомнатных квартир в Нур-Султане четырем работницам центра.

    «Это социальный проект, который работает с 2018 года. Мы уже выдали больше 600 домов в рассрочку, без процентов. А сегодня мы провели благотворительную акцию, мы работаем в социальном направлении. Это не пирамидная система, все прозрачно, все документы ведутся под личным надзором юриста согласно требованиям закона. В рамках благотворительной акции вручили ключи от однокомнатной квартиры. Также среди наших клиентов есть и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Им также в преддверии Наурыза подарили квартиры. Счастливая семья начинается с жилья», - добавил управляющий директор компании Айдын Кайратулы.

    В рамках церемонии открытия центра 19-20 марта во Дворце Независимости начнется ежегодный мегафестиваль «Корпе Фест 2022». А также в дни праздника Наурыз, 21-22 марта в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way пройдет ярмарка для многодетных мам и социально незащищенных слоев населения.


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