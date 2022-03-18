Центр «Бакытты отбасы» открылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице состоялось торжественное открытие образовательного информационно-консультационного центра для женщин «Бакытты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, Посол Израиля в Казахстане Эдвин Ябо, вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель акима города Нур-Султана.

«Всех рады видеть в нашем центре. Все получилось экспромтом. Мне одной не удалось бы провести такую работу и запустить работу центра. Во всем заслуга наших девушек, женщин и мам», - отметила руководитель центра Ырза Турсынзада.

Центр «Бакытты отбасы» оказывает всестороннюю поддержку многодетным матерям, семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, матерям, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам с инвалидностью, безработным и одиноким женщинам.

В центре будут проводиться бесплатные курсы по пошиву национальных чапанов, вышивке, ткачеству алаша, лоскутному шитью, клинингу, массажу, шитью игрушек для детей. Эксперты будут оказывать бесплатную психологическую, медицинскую и юридическую помощь.

В ходе открытия центра в качестве благотворительной акции благотворительная компания «Amanat Home» вручила ключи от однокомнатных квартир в Нур-Султане четырем работницам центра.

«Это социальный проект, который работает с 2018 года. Мы уже выдали больше 600 домов в рассрочку, без процентов. А сегодня мы провели благотворительную акцию, мы работаем в социальном направлении. Это не пирамидная система, все прозрачно, все документы ведутся под личным надзором юриста согласно требованиям закона. В рамках благотворительной акции вручили ключи от однокомнатной квартиры. Также среди наших клиентов есть и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Им также в преддверии Наурыза подарили квартиры. Счастливая семья начинается с жилья», - добавил управляющий директор компании Айдын Кайратулы.

В рамках церемонии открытия центра 19-20 марта во Дворце Независимости начнется ежегодный мегафестиваль «Корпе Фест 2022». А также в дни праздника Наурыз, 21-22 марта в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way пройдет ярмарка для многодетных мам и социально незащищенных слоев населения.